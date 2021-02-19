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Санкт-Петербург может накрыть песком из Сахары

Огромное облако пыли движется через Средиземное море в Европу.

19 февраля 2021, 17:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На европейские страны надвигается огромное песчаное облако из Сахары, которое, судя по карте программы космического наблюдения за Землёй Copernicus, может долететь даже до Санкт-Петербурга, пишет РИА "Новости".

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Сообщается, что в основном песчаная буря заденет восточные регионы Испании и юг Франции, но облако может долететь до Норвегии, а также и до российской Северной столицы. Ожидается, что своего пика явление достигнет в выходные.

"Пока не ясно, как это отразится на видимости, но это событие окажет влияние на качество воздуха", — отмечается в сообщении.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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