Санкт-Петербург может накрыть песком из Сахары
Огромное облако пыли движется через Средиземное море в Европу.
Фото © Pixabay
На европейские страны надвигается огромное песчаное облако из Сахары, которое, судя по карте программы космического наблюдения за Землёй Copernicus, может долететь даже до Санкт-Петербурга, пишет РИА "Новости".
Сообщается, что в основном песчаная буря заденет восточные регионы Испании и юг Франции, но облако может долететь до Норвегии, а также и до российской Северной столицы. Ожидается, что своего пика явление достигнет в выходные.
"Пока не ясно, как это отразится на видимости, но это событие окажет влияние на качество воздуха", — отмечается в сообщении.
Ранее Лайф писал, что синоптики предупредили москвичей о надвигающейся "барической пиле". Согласно прогнозу, в День защитника Отечества в столице выпадет до трети месячной нормы осадков, усилится ветер, а также возможны метели.
Выбор редакции
В Сахаре второй раз за зиму выпал снег
Никакой политики: стало известно, почему мужчина с ножом напал на охранника консульства Украины
Лавров назвал "разорванными в клочья" отношения России и Евросоюза
"Надо беречься": Собянин призвал москвичей не расслабляться в борьбе с коронавирусом
Зеленский поручил пересмотреть сценарии урегулирования конфликта в Донбассе
Комментариев: 0