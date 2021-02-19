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Зеленский поручил пересмотреть сценарии урегулирования конфликта в Донбассе

Они были утверждены ещё в декабре 2019 года.

19 февраля 2021, 17:34
<p>Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO</p>

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) президент Украины Владимир Зеленский поручил соответствующим органам пересмотреть пять сценариев по урегулированию ситуации в Донбассе, утверждённых в декабре 2019 года. Об этом в ходе брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Есть ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривали пять сценариев в отношении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Сейчас эти пять сценариев будут подниматься, и соответствующим структурам дано указание президентом просмотреть все эти вещи и при необходимости делать новые редакции и новые поправки", — сказал Данилов.

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Секретарь СНБО также отметил, что украинские военные всегда готовы к новому заседанию совета по урегулированию конфликта на востоке Украины.

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Напомним, в ноябре 2019 года в Киеве разработали пять сценариев по возвращению Донбасса. Их утвердили перед первой встречей лидеров "нормандской четвёрки" с участием Владимира Зеленского.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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