Зеленский поручил пересмотреть сценарии урегулирования конфликта в Донбассе
Они были утверждены ещё в декабре 2019 года.
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) президент Украины Владимир Зеленский поручил соответствующим органам пересмотреть пять сценариев по урегулированию ситуации в Донбассе, утверждённых в декабре 2019 года. Об этом в ходе брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Есть ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривали пять сценариев в отношении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Сейчас эти пять сценариев будут подниматься, и соответствующим структурам дано указание президентом просмотреть все эти вещи и при необходимости делать новые редакции и новые поправки", — сказал Данилов.
Секретарь СНБО также отметил, что украинские военные всегда готовы к новому заседанию совета по урегулированию конфликта на востоке Украины.
Напомним, в ноябре 2019 года в Киеве разработали пять сценариев по возвращению Донбасса. Их утвердили перед первой встречей лидеров "нормандской четвёрки" с участием Владимира Зеленского.
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