Зеленский поручил пересмотреть сценарии урегулирования конфликта в Донбассе

На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) президент Украины Владимир Зеленский поручил соответствующим органам пересмотреть пять сценариев по урегулированию ситуации в Донбассе, утверждённых в декабре 2019 года. Об этом в ходе брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Есть ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривали пять сценариев в отношении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Сейчас эти пять сценариев будут подниматься, и соответствующим структурам дано указание президентом просмотреть все эти вещи и при необходимости делать новые редакции и новые поправки", — сказал Данилов.