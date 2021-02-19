Адвокаты Сафронова прокомментировали арест заподозренного в госизмене россиянина с двумя гражданствами

Адвокаты журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвинённого в государственной измене, прокомментировали его возможную связь с гражданином РФ и ФРГ Демури Ворониным, которого арестовали по подозрению в совершении аналогичного преступления.

Как рассказал Лайфу юрист Иван Павлов, он не располагает информацией о том, что два дела могут быть как-то связаны.

"У нас таких данных нет, что два дела связаны. Вы написали, теперь и разбирайтесь", — указал адвокат.

Его коллега Дмитрий Катчев и вовсе заявил, что фамилию Воронин слышит впервые. Ранее источник Лайфа в правоохранительных органах сообщил, что одной из основных версий является возможная связь Воронина с обвиняемым в госизмене Сафроновым.

Как мы уже писали, собеседники Лайфа полагают, что задержание Демури может быть связано как с его деятельностью — шпионажем против России под прикрытием работой политологом, — так и старыми контактами с Сафроновым, которого ФСБ обвинила в передаче сведений, содержащих государственную тайну, одной из стран – участниц НАТО.

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