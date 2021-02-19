Адвокаты Сафронова прокомментировали арест заподозренного в госизмене россиянина с двумя гражданствами
По одной из версий, журналист и политолог давно связаны.
Фото © ТАСС / Андрей Васильев
Адвокаты журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвинённого в государственной измене, прокомментировали его возможную связь с гражданином РФ и ФРГ Демури Ворониным, которого арестовали по подозрению в совершении аналогичного преступления.
Как рассказал Лайфу юрист Иван Павлов, он не располагает информацией о том, что два дела могут быть как-то связаны.
"У нас таких данных нет, что два дела связаны. Вы написали, теперь и разбирайтесь", — указал адвокат.
Его коллега Дмитрий Катчев и вовсе заявил, что фамилию Воронин слышит впервые. Ранее источник Лайфа в правоохранительных органах сообщил, что одной из основных версий является возможная связь Воронина с обвиняемым в госизмене Сафроновым.
Как мы уже писали, собеседники Лайфа полагают, что задержание Демури может быть связано как с его деятельностью — шпионажем против России под прикрытием работой политологом, — так и старыми контактами с Сафроновым, которого ФСБ обвинила в передаче сведений, содержащих государственную тайну, одной из стран – участниц НАТО.
Напомним, Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года у подъезда его дома. Молодой человек к тому моменту работал в "Роскосмосе" около двух месяцев, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу, вины он не признаёт. Позднее подсудимый рассказал, как познакомился и помогал в раскрутке бизнес-идеи своему предполагаемому вербовщику.
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