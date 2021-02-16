Госдума одобрила закон о запрете на высадку из транспорта детей-безбилетников
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Парламентарии посчитали недопустимым оставлять ребёнка одного на дороге.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров-безбилетников младше 16 лет. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
"Мы считаем, что оставлять ребёнка из-за неоплаченного проезда одного на дороге недопустимо. Это создаёт угрозу его жизни и здоровью", — сказал он журналистам.
Документ также позволяет регионам устанавливать для контролёров право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность. Соответствующие изменения планируется внести в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.
Ранее Лайф сообщал, что в Хабаровске был задержан водитель маршрутки, который отобрал у школьницы шапку за оплату проезда.