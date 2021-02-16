Госдума одобрила закон о запрете на высадку из транспорта детей-безбилетников

Парламентарии посчитали недопустимым оставлять ребёнка одного на дороге.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров-безбилетников младше 16 лет. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

"Мы считаем, что оставлять ребёнка из-за неоплаченного проезда одного на дороге недопустимо. Это создаёт угрозу его жизни и здоровью", — сказал он журналистам.

Документ также позволяет регионам устанавливать для контролёров право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность. Соответствующие изменения планируется внести в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.