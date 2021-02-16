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Боня пожаловалась на огромные счета за коммуналку в Монако

В России она платит в несколько раз меньше.

16 февраля 2021, 09:42
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CJJV4hJlhkK/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>viktoriabonya</p>

Фото © Instagram / viktoriabonya

Телеведущая и блогерша Виктория Боня пожаловалась на огромные суммы в коммунальных счетах, которые ей выставляют за жильё в Монако. Только за электричество она платит около 500 евро в месяц (примерно 44 500 рублей). В России же за все коммунальные услуги она отдаёт 12 тысяч рублей.

"Это и свет, и отопление, и охрана. В Москве я тоже сразу же плачу по всем квитанциям", — рассказала Боня в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Также Боня пожаловалась, что её европейские апартаменты дважды грабили, в результате чего было безвозвратно утеряно много вещей на общую сумму около 250 тысяч евро.

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Но, несмотря на все невзгоды, Боня всё равно признаётся, что без ума от Монако. Больше всего ей нравится климат. Также немаловажную роль в её переезде в Монте-Карло сыграл её бывший гражданский муж, сын ирландского миллионера Алекс Смерфит.

Ранее Лайф писал об украденных у Бони сумках на сумму свыше 22 миллионов рублей.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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