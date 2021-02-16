Боня пожаловалась на огромные счета за коммуналку в Монако

Телеведущая и блогерша Виктория Боня пожаловалась на огромные суммы в коммунальных счетах, которые ей выставляют за жильё в Монако. Только за электричество она платит около 500 евро в месяц (примерно 44 500 рублей). В России же за все коммунальные услуги она отдаёт 12 тысяч рублей.

"Это и свет, и отопление, и охрана. В Москве я тоже сразу же плачу по всем квитанциям", — рассказала Боня в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Также Боня пожаловалась, что её европейские апартаменты дважды грабили, в результате чего было безвозвратно утеряно много вещей на общую сумму около 250 тысяч евро.

Но, несмотря на все невзгоды, Боня всё равно признаётся, что без ума от Монако. Больше всего ей нравится климат. Также немаловажную роль в её переезде в Монте-Карло сыграл её бывший гражданский муж, сын ирландского миллионера Алекс Смерфит.

Ранее Лайф писал об украденных у Бони сумках на сумму свыше 22 миллионов рублей.

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