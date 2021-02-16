Россия заполучила оригинал "манифеста" холодной войны

Презентация "манифеста" холодной войны в штаб-квартире РВИО. Видео © LIFE

В штаб-квартире Российского военно-исторического общества (РВИО) в Москве состоялась презентация оригинала "длинной телеграммы" американского дипломата Джорджа Фроста Кеннана, которую также называют "манифестом" холодной войны. В уникальном историческом документе, составленном 22 февраля 1946 года, американское посольство в Москве информировало Вашингтон, что дальнейшее сотрудничество с СССР невозможно, а США следует занять жёсткую политику по отношению к советскому правительству.

Копии данной телеграммы под номером 511 в дальнейшем были направлены членам кабинета министров и высшим военачальникам США. Затем Госдепартамент разослал текст во все американские посольства. Потому наряду с Фултонской речью Черчилля в марте 1946 года эту телеграмму считают американским "манифестом" об объявлении СССР холодной войны.

Оригинал документа будет храниться в библиотеке штаб-квартиры РВИО в Москве.

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ рассекретила материалы судебного процесса, который получил название "Киевский Нюрнберг", проходившего в 1946 году.

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