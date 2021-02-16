Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Россия заполучила оригинал "манифеста" холодной войны

Эту телеграмму американских властей от 1946 года выкупили на аукционе в США.

16 февраля 2021, 09:44

Презентация "манифеста" холодной войны в штаб-квартире РВИО. Видео © LIFE

В штаб-квартире Российского военно-исторического общества (РВИО) в Москве состоялась презентация оригинала "длинной телеграммы" американского дипломата Джорджа Фроста Кеннана, которую также называют "манифестом" холодной войны. В уникальном историческом документе, составленном 22 февраля 1946 года, американское посольство в Москве информировало Вашингтон, что дальнейшее сотрудничество с СССР невозможно, а США следует занять жёсткую политику по отношению к советскому правительству.

Копии данной телеграммы под номером 511 в дальнейшем были направлены членам кабинета министров и высшим военачальникам США. Затем Госдепартамент разослал текст во все американские посольства. Потому наряду с Фултонской речью Черчилля в марте 1946 года эту телеграмму считают американским "манифестом" об объявлении СССР холодной войны.

Оригинал документа будет храниться в библиотеке штаб-квартиры РВИО в Москве.

Глупость за глупостью. Как самый эффективный шпион в СССР погубил сам себя

Глупость за глупостью. Как самый эффективный шпион в СССР погубил сам себя

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ рассекретила материалы судебного процесса, который получил название "Киевский Нюрнберг", проходившего в 1946 году.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

РВИО попросило прокуратуру проверить высказывание журналиста Невзорова о Зое Космодемьянской

4 февраля, 23:02

Космический солдат. Зачем построили "Буран" и кто погубил уникальную машину?

14 ноября, 21:40

Госдума одобрила закон о запрете на высадку из транспорта детей-безбилетников

сегодня в 10:12

Адвокат Навального заявил, что с оплатой штрафа его подзащитному могут помочь сторонники

сегодня в 10:33

Песков: Решения о продлении льготной ипотеки пока нет

сегодня в 10:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1