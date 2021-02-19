Меркель назвала условие победы над коронавирусом в мире

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что для победы над пандемией коронавируса необходимо вакцинировать всех людей в мире. Об этом она рассказала на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи "Большой семёрки".

"Пандемия будет побеждена, когда все люди на Земле будут вакцинированы, так как мы видим на примере мутаций, что, чем дольше вирус распространяется в больших масштабах, вирус мутирует. Это будет снижать эффективность вакцин. Поэтому необходимо это предотвращать, все должны участвовать, и мы должны очень быстро получить вакцины для COVAX (международный механизм доступа к вакцинам. — Прим. Лайфа)", — уточнила канцлер ФРГ.

Кроме того, говоря о поддержке усилий по вакцинации в других странах, Меркель отметила необходимость баланса между дипломатией и обязанностями властей прививать жителей своего государства. Канцлер утвердила, что важно не использовать европейские вакцины "в дипломатических и геополитических целях".

"Должен быть хороший баланс, ни один приём на вакцинацию не должен оказаться под угрозой", — резюмировала Меркель.

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