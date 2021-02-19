Худеющим россиянам посоветовали отказаться от колбасы и сосисок

Людям, которые следят за своей фигурой, необходимо отказаться от мясных изделий, таких как колбаса и сосиски. Об этом заявил председатель Санкт-Петербургской общественной организации потребителей "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий.

"Колбаса и сосиски — очень высококалорийные продукты, поэтому злоупотреблять ими не стоит. По ГОСТу процент жира в "Русских" сосисках составляет 30%, а в "Молочных" — 28%. В "Русской" колбасе также содержится 30% жиров, в "Докторской" — 22%", — сказал эксперт в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Вишневецкий пояснил, что нередко в мясную продукцию производители добавляют усилители вкуса, что тоже нельзя назвать полезным для организма. Всё из-за того, что такие вещества вызывают привыкание, человеку трудно остановиться — хочется съесть ещё кусочек.

А ранее врач рассказала, какие диеты заставляют организм накапливать жир. Самой опасной в этом плане медики называют монодиету. После неё человек технически может похудеть, но потом он начнёт есть в два раза больше, и вес вернётся в прежние рамки.

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