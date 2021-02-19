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Биткоин поставил третий рекорд за сутки и теперь стоит выше $55 тысяч

Ещё утром криптовалюта торговалась по $51 тысяче.

19 февраля 2021, 18:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Биткоин в третий раз за сутки обновил исторический максимум, превысив отметку в $55 тысяч. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk. За последние 24 часа он прибавил в стоимости 5,93%.

Как передаёт NBC News, биткоин впервые достиг рыночной капитализации в $1 триллион.

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Напомним, сегодня стоимость биткоина сначала перевалила за отметку в $53 тысячи, прибавив 1,59%, а затем превысила 54 тысячи долларов.

А ранее Лайф писал, что компания Nvidia вдвое ограничит производительность новой видеокарты в добыче криптовалют.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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