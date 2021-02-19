Макрон назвал диалог с Россией ключом к миру в Европе
Вести его нужно требовательно, уверен политик.
Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / AP Photo / Thibault Camus, Pool
Президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз указал на необходимость вести диалог с Россией для построения архитектуры безопасности в странах Европы. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, которая в этом году проходит в онлайн-формате.
"Архитектура совместной безопасности — это также диалог с Россией", — сказал Макрон.
Как подчеркнул французский лидер, диалог с Москвой должен быть требовательным, но именно он является ключом к миру на европейском континенте.
Напомним, что заявления о необходимости диалога с РФ для достижения стабильности в Европе поступали из Парижа и ранее. А на днях Эмманюэль Макрон выразил надежду на включение вакцин из России и Китая в международные усилия по борьбе с коронавирусом.
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