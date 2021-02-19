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Категорий: 18

Макрон назвал диалог с Россией ключом к миру в Европе

Вести его нужно требовательно, уверен политик.

19 февраля 2021, 18:51
<p>Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / AP Photo / Thibault Camus, Pool</p>

Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / AP Photo / Thibault Camus, Pool

Президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз указал на необходимость вести диалог с Россией для построения архитектуры безопасности в странах Европы. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, которая в этом году проходит в онлайн-формате.

"Архитектура совместной безопасности — это также диалог с Россией", — сказал Макрон.

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Как подчеркнул французский лидер, диалог с Москвой должен быть требовательным, но именно он является ключом к миру на европейском континенте.

Напомним, что заявления о необходимости диалога с РФ для достижения стабильности в Европе поступали из Парижа и ранее. А на днях Эмманюэль Макрон выразил надежду на включение вакцин из России и Китая в международные усилия по борьбе с коронавирусом.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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