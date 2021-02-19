Макрон назвал диалог с Россией ключом к миру в Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз указал на необходимость вести диалог с Россией для построения архитектуры безопасности в странах Европы. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, которая в этом году проходит в онлайн-формате.