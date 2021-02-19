В партии Медведчука назвали санкции против него спланированным актом политических репрессий
Там добавили, что планируют довести до конца процедуру импичмента Зеленскому.
Фото © ТАСС / Ратмиров Андрей
Санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины против главы политсовета фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей — спланированный акт политических репрессий. Об этом говорится в заявлении однопартийцев Медведчука, опубликованном на сайте фракции.
"Оппозиционная платформа — За жизнь" оценивает решение СНБО по введению персональных санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей как спланированный акт политических репрессий. Это желание диктаторского режима Зеленского свести счёты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует", — сказано в сообщении.
Кроме того, в партии заявили, что режим Зеленского — "политический банкрот, лишившийся доверия и поддержки граждан". Там добавили, что введение ограничительных мер является уничтожением демократии в стране. Подчёркивается, что фракция всеми законными методами будет защищать украинскую демократию, конституцию Незалежной и бороться за права однопартийцев.
"Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского, и мы будем делать всё, чтобы она была доведена до конца. Сегодня это уже не вопрос персональных политических амбиций и партийных рейтингов. Это вопрос жизни и смерти украинской демократии", — утвердили в партии.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В целом ограничительные меры введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе россияне.
Ранее три украинских телеканала прекратили вещание из-за санкций Зеленского. При этом их программы по-прежнему доступны для просмотра в "Ютубе". Сам президент Украины объяснил своё решение "борьбой с пропагандой". А 16 февраля в стране начался сбор подписей за импичмент главе государства.
Выбор редакции
Зеленский поручил пересмотреть сценарии урегулирования конфликта в Донбассе
Депутат Госдумы назвал украинские санкции против Медведчука репрессивными мерами
Макрон назвал диалог с Россией ключом к миру в Европе
В правительстве не поддержали проект строительства мусоросжигательных заводов
Худеющим россиянам посоветовали отказаться от колбасы и сосисок
Комментариев: 0