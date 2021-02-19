В партии Медведчука назвали санкции против него спланированным актом политических репрессий

Санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины против главы политсовета фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей — спланированный акт политических репрессий. Об этом говорится в заявлении однопартийцев Медведчука, опубликованном на сайте фракции.

"Оппозиционная платформа — За жизнь" оценивает решение СНБО по введению персональных санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей как спланированный акт политических репрессий. Это желание диктаторского режима Зеленского свести счёты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует", — сказано в сообщении.

Кроме того, в партии заявили, что режим Зеленского — "политический банкрот, лишившийся доверия и поддержки граждан". Там добавили, что введение ограничительных мер является уничтожением демократии в стране. Подчёркивается, что фракция всеми законными методами будет защищать украинскую демократию, конституцию Незалежной и бороться за права однопартийцев.

"Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского, и мы будем делать всё, чтобы она была доведена до конца. Сегодня это уже не вопрос персональных политических амбиций и партийных рейтингов. Это вопрос жизни и смерти украинской демократии", — утвердили в партии.

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