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СНБО Украины ввёл санкции против Медведчука и его супруги

Они распространяются на всё имущество политика.

19 февраля 2021, 15:57
<p>Фото © ТАСС / Никольский Алексей</p>

Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. В целом ограничительные меры введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц.

В числе физических лиц, которые попали под новые санкции, — пять россиян и трое украинцев. Все эти решения должен утвердить глава Незалежной Владимир Зеленский. По задумке СНБО, санкции в отношении Медведчука будут действовать в течение трёх лет. Под ограничительные меры подпадает всё имущество политика и операции с ним.

Супругу Медведчука внесли в базу "Миротворца"

Супругу Медведчука внесли в базу "Миротворца"

Напомним, санкции против депутатов Верховной рады были анонсированы в начале февраля. Как заявил тогда секретарь СНБО Алексей Данилов, есть достаточно аргументов для введения ограничений и это будет далеко не одноразовая акция.

Ранее три украинских телеканала прекратили вещание из-за санкций Зеленского. При этом их программы по-прежнему доступны для просмотра на YouTube. Сам президент Украины объяснил своё решение "борьбой с пропагандой".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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