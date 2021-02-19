СНБО Украины ввёл санкции против Медведчука и его супруги

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. В целом ограничительные меры введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц.

В числе физических лиц, которые попали под новые санкции, — пять россиян и трое украинцев. Все эти решения должен утвердить глава Незалежной Владимир Зеленский. По задумке СНБО, санкции в отношении Медведчука будут действовать в течение трёх лет. Под ограничительные меры подпадает всё имущество политика и операции с ним.

Напомним, санкции против депутатов Верховной рады были анонсированы в начале февраля. Как заявил тогда секретарь СНБО Алексей Данилов, есть достаточно аргументов для введения ограничений и это будет далеко не одноразовая акция.

Авторы