В правительстве не поддержали проект строительства мусоросжигательных заводов
Подобный способ утилизации отходов некоторые члены кабмина считают нецелесообразным.
Фото © Станислав Красильников / ТАСС
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве вопросы экологии, сельского и лесного хозяйства, высказала критику в адрес идеи строительства новых мусоросжигательных заводов в стране. По её мнению, они слишком дорого обойдутся, а полученная подобным способом энергия станет "золотой", передаёт телеканал "360".
"Пока речь идёт о проекте не одного десятка "платиновых" мусоросжигающих заводов, которые фактически предлагается оплачивать из федбюджета и из тарифа для населения (за электроэнергию или вывоз мусора). Так не пойдёт. Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и "золотой" мусор?", — написала Абрамченко у себя на странице в "Инстаграме", подводя итоги встречи c вице-премьером Александром Новаком.
Кроме того, Абрамченко смутил вопрос экологичности сжигания мусора. Как она отметила, возрастут выбросы парниковых газов, которые впоследствии окажут негативное влияние, в том числе на экономическое состояние отраслей. Вице-премьер подчеркнула, что кабмин рассчитывает на создание цикличной системы в экономике, которая не будет приводить к образованию отходов.
"Мировая практика подсказывает, надо быть объективными, что "хвосты" отправляются либо в небо, либо в землю. То есть либо сжигаются, либо захораниваются. Но здесь я сразу скажу, что наше видение — создание цикличной системы. Всё, что можно использовать в качестве вторичных материальных ресурсов", — пояснила она.
По итогам совещания Абрамченко вместе с Новаком поручили Российскому экологическому оператору (РЭО) вместе с Минфином и ФАС провести детальный анализ потребности страны "в таких объектах и таком виде утилизации".
Ранее Лайф сообщал, что в России решили расширить доступ граждан к раздельному сбору мусора. Для выполнения этой задачи потребуется приобрести 420 тысяч контейнеров на сумму свыше пяти миллиардов рублей.
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