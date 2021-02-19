В правительстве не поддержали проект строительства мусоросжигательных заводов

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве вопросы экологии, сельского и лесного хозяйства, высказала критику в адрес идеи строительства новых мусоросжигательных заводов в стране. По её мнению, они слишком дорого обойдутся, а полученная подобным способом энергия станет "золотой", передаёт телеканал "360".

"Пока речь идёт о проекте не одного десятка "платиновых" мусоросжигающих заводов, которые фактически предлагается оплачивать из федбюджета и из тарифа для населения (за электроэнергию или вывоз мусора). Так не пойдёт. Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и "золотой" мусор?", — написала Абрамченко у себя на странице в "Инстаграме", подводя итоги встречи c вице-премьером Александром Новаком.

Кроме того, Абрамченко смутил вопрос экологичности сжигания мусора. Как она отметила, возрастут выбросы парниковых газов, которые впоследствии окажут негативное влияние, в том числе на экономическое состояние отраслей. Вице-премьер подчеркнула, что кабмин рассчитывает на создание цикличной системы в экономике, которая не будет приводить к образованию отходов.

"Мировая практика подсказывает, надо быть объективными, что "хвосты" отправляются либо в небо, либо в землю. То есть либо сжигаются, либо захораниваются. Но здесь я сразу скажу, что наше видение — создание цикличной системы. Всё, что можно использовать в качестве вторичных материальных ресурсов", — пояснила она.

По итогам совещания Абрамченко вместе с Новаком поручили Российскому экологическому оператору (РЭО) вместе с Минфином и ФАС провести детальный анализ потребности страны "в таких объектах и таком виде утилизации".

Ранее Лайф сообщал, что в России решили расширить доступ граждан к раздельному сбору мусора. Для выполнения этой задачи потребуется приобрести 420 тысяч контейнеров на сумму свыше пяти миллиардов рублей.

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