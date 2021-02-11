В России решили расширить доступ граждан к раздельному сбору мусора

Российскому экологическому оператору (РЭО) поручено правительством страны к концу 2021 года организовать доступ к раздельному сбору мусора для 42% граждан. Сейчас этот показатель на уровне 26%. Для выполнения этой задачи потребуется приобрести 420 тысяч контейнеров на сумму более пяти миллиардов рублей, сообщает РБК.

По словам представителя РЭО, показатели эффективности оператора на 2021 год определены, но ещё не утверждены. Этим должен заняться наблюдательный совет компании во главе с вице-премьером Викторией Абрамченко в первом квартале текущего года.

"Мы оцениваем их как выполнимые", — сообщил представитель Российского экологического оператора, добавив, что все прошлые поручения властей были выполнены в срок.

Ранее Лайф сообщал, что, по данным экспертов, половину мусора в России составила пластиковая упаковка.

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