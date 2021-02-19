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Категорий: 18

Марс оказался не красным: аппарат Perseverance прислал первые цветные фото планеты

В ближайшие дни вездеход должен совершить свою первую короткую поездку.

19 февраля 2021, 20:24
<p>Фото © <a href="https://mars.nasa.gov/resources/25612/perseverances-first-full-color-look-at-mars/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NASA</a></p>

Фото © NASA

Аппарат Perseverance прислал первые цветные фотографии с поверхности Марса, которые оказались совсем неожиданными. Действительно, Красная планета на самом деле имеет совершенно другой цвет. Об этом сообщает NASA.

"В отличие от прошлых вездеходов, большинство камер Perseverance снимают изображения в цвете. После приземления две камеры запечатлели вид спереди и сзади вездехода, показывая одно из его колёс в марсианской грязи", — говорится в записи.

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  • Фото © NASA
    Фото © NASA
  • Фото © NASA
    Фото © NASA

Фото © NASA

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На снимке помимо колеса аппарата можно увидеть поверхность Марса, отливающую золотым оттенком, а также камни, находящиеся на Земле. На другом кадре видны грязно-серое небо планеты и поверхность с немного бордовым оттенком. Ещё одна фотография была сделана орбитальным аппаратом, использовавшим специальную камеру высокого разрешения.

В ближайшие дни инженеры NASA будут работать в данных системы вездехода, обновляя его программное обеспечение и приступая к тестированию различных приборов. Также уже скоро аппарат совершит первую короткую поездку по планете. Начать же свою миссию по сбору образцов марсианской породы и осадочных пород Perseverance сможет только через несколько месяцев.

Напомним, ранее NASA показало первые чёрно-белые снимки поверхности Марса, сделанные аппаратом Perseverance. Он совершил посадку на Красную планету 18 февраля. В "Роскосмосе" уже поздравили американских коллег.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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