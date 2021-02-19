Марс оказался не красным: аппарат Perseverance прислал первые цветные фото планеты

Аппарат Perseverance прислал первые цветные фотографии с поверхности Марса, которые оказались совсем неожиданными. Действительно, Красная планета на самом деле имеет совершенно другой цвет. Об этом сообщает NASA.

"В отличие от прошлых вездеходов, большинство камер Perseverance снимают изображения в цвете. После приземления две камеры запечатлели вид спереди и сзади вездехода, показывая одно из его колёс в марсианской грязи", — говорится в записи.





На снимке помимо колеса аппарата можно увидеть поверхность Марса, отливающую золотым оттенком, а также камни, находящиеся на Земле. На другом кадре видны грязно-серое небо планеты и поверхность с немного бордовым оттенком. Ещё одна фотография была сделана орбитальным аппаратом, использовавшим специальную камеру высокого разрешения.

В ближайшие дни инженеры NASA будут работать в данных системы вездехода, обновляя его программное обеспечение и приступая к тестированию различных приборов. Также уже скоро аппарат совершит первую короткую поездку по планете. Начать же свою миссию по сбору образцов марсианской породы и осадочных пород Perseverance сможет только через несколько месяцев.

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