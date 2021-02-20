Нельзя читать и работать в кровати: сомнолог дал советы по борьбе с бессонницей

Чаще всего нарушения сна и бессонница возникают на фоне почти ежедневных бытовых ситуаций и стрессов, и справиться с ними человек может сам. Об этом рассказал врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

"Как только отношения восстанавливаются, бессонница проходит. То есть в большинстве случаев бессонница — явление преходящее, которое не требует вмешательства врачей", — приводит слова врача RT.

Полуэктов также заметил, что кратковременное нарушение сна никаких последствий для здоровья не несёт. Чтобы рассматривать бессонницу в медицинском аспекте, нужно, чтобы она встречалась у пациента не реже трёх раз в неделю. При хроническом недосыпе в действие уже вступают другие механизмы, не стрессовые.

"Психологическое ощущение боязни сна, неполноценности сна, опасения за то, что не сможет днём нормально работать, — вот эти психологические факторы начинают определять и поддерживать эту бессонницу", — сказал сомнолог, посоветовав в подобном случае обращаться к врачу.

Чтобы восстановить режим сна, перед укладыванием в постель нужно обеспечить переходный период не менее одного часа, во время которого мозг и тело расслабляются, а активные умственные нагрузки исключаются, заметил Полуэктов. Вторым правилом является соблюдение режима, а третьим — правильное поведение в постели. Не стоит в ней смотреть телевизор, читать и слушать радио. Исключением является лишь сексуальная активность, заключил сомнолог.

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