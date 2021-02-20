Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Нельзя читать и работать в кровати: сомнолог дал советы по борьбе с бессонницей

Обращаться к врачу необходимо, когда недосып настигает вас три или более раз в неделю.

20 февраля 2021, 05:43

Чаще всего нарушения сна и бессонница возникают на фоне почти ежедневных бытовых ситуаций и стрессов, и справиться с ними человек может сам. Об этом рассказал врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

"Как только отношения восстанавливаются, бессонница проходит. То есть в большинстве случаев бессонница — явление преходящее, которое не требует вмешательства врачей", — приводит слова врача RT.

Темнота, прохлада, свечи и черешневый сок. Сомнолог дала простые советы, чтобы улучшить качество сна

Темнота, прохлада, свечи и черешневый сок. Сомнолог дала простые советы, чтобы улучшить качество сна

Полуэктов также заметил, что кратковременное нарушение сна никаких последствий для здоровья не несёт. Чтобы рассматривать бессонницу в медицинском аспекте, нужно, чтобы она встречалась у пациента не реже трёх раз в неделю. При хроническом недосыпе в действие уже вступают другие механизмы, не стрессовые.

"Психологическое ощущение боязни сна, неполноценности сна, опасения за то, что не сможет днём нормально работать, — вот эти психологические факторы начинают определять и поддерживать эту бессонницу", — сказал сомнолог, посоветовав в подобном случае обращаться к врачу.

Чтобы восстановить режим сна, перед укладыванием в постель нужно обеспечить переходный период не менее одного часа, во время которого мозг и тело расслабляются, а активные умственные нагрузки исключаются, заметил Полуэктов. Вторым правилом является соблюдение режима, а третьим — правильное поведение в постели. Не стоит в ней смотреть телевизор, читать и слушать радио. Исключением является лишь сексуальная активность, заключил сомнолог.

Ранее врачи рассказали, как побороть бессонницу после коронавируса.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Сомнолог развеял миф о лёгком методе уснуть из популярного в TikTok видео

17 февраля, 13:15

Врач-эндокринолог посоветовала запивать стресс

сегодня в 03:10

Проценко заявил, что по кашлю можно определить, болеет ли человек коронавирусом

вчера в 22:50

Большинство российских мужчин довольны своей жизнью, но видят пути для её улучшения

сегодня в 06:07

Медсестра устала от маленькой зарплаты в больнице и спустя 10 лет стала моделью, но для взрослых

сегодня в 06:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1