"Россия попросту устала": немецкий эксперт усомнился в политике Запада по отношению к РФ
По его словам, страны должны искать пути и средства для мирного сосуществования.
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Россия устала от постоянной и неконструктивной политики Запада. Такое мнение высказал глава Германо-российского форума и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек.
"Похоже, Россия попросту устала от нас и наших вечных упрёков, а также от мира двойных стандартов", — сказал он в интервью Berliner Zeitung.
По словам Платцека, западные страны постоянно грозят России, потому что думают, что знают всё лучше неё.
Политик выступил за то, чтобы Германия и Россия искали пути, средства и возможности для мирного сосуществования, которое в перспективе могло бы обернуться партнёрством. При этом Платцек посчитал западные ценности и их защиту правильными, однако уточнил, что их необходимо демонстрировать на деле, а не только на словах.
Напомним, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом, при этом подчеркнул, что Москва этого бы не хотела. В МИД РФ уточнили, что Россия призывает к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, но в то же время она готова к разрыву отношений, если это случится по инициативе Брюсселя. В Кремле также подчеркнули, что Россия не будет инициатором отказа от сотрудничества с ЕС, однако, "если безумие возобладает, она должна заблаговременно быть готова к самостоятельности".
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