Россия устала от постоянной и неконструктивной политики Запада. Такое мнение высказал глава Германо-российского форума и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек.

"Похоже, Россия попросту устала от нас и наших вечных упрёков, а также от мира двойных стандартов", — сказал он в интервью Berliner Zeitung.

По словам Платцека, западные страны постоянно грозят России, потому что думают, что знают всё лучше неё.

Политик выступил за то, чтобы Германия и Россия искали пути, средства и возможности для мирного сосуществования, которое в перспективе могло бы обернуться партнёрством. При этом Платцек посчитал западные ценности и их защиту правильными, однако уточнил, что их необходимо демонстрировать на деле, а не только на словах.

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