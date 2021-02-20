Движение по Крымскому мосту открыто для всех видов транспорта

Утром 20 февраля движение по Крымскому мосту открыто в обе стороны для всех видов транспорта. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

"Обстановка стабилизируется. Это связано прежде всего с тем, что разрешён проезд по Крымскому мосту легкового автотранспорта, который движется в направлении Керчи", — говорится в записи.

Как отметили в пресс-службе управления дорог "Тамань", покрытие очищено полностью, дорожные службы продолжают обработку полотна противогололёдными материалами.

На данный момент у Крымского моста действует десять пунктов обогрева населения, из которых четыре — мобильные. Все они будут работать ближайшие сутки. Также выделено шесть единиц высокопроходимой техники для помощи автомобилям, попавшим в снежные заносы.

Напомним, в Крыму и на Кубани прошёл сильный снегопад. Впервые после ввода в строй Крымского моста из-за метели, плохой видимости и сильного бокового ветра был перекрыт проезд автомобилей по нему, а затем на какое-то время движение возобновилось. Позднее сообщалось, что возникшая из-за сильного снегопада пробка на мосту увеличилась: в ней находилось 280 транспортных средств, включая 20 рейсовых автобусов. В результате автодорожную часть моста через Керченский пролив закрыли во второй раз.

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