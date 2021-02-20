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Следствие назвало возможную причину обрушения здания в Норильске, при котором погиб человек

Пять пострадавших сейчас находятся в тяжёлом состоянии.

20 февраля 2021, 04:35
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CLf7qNyl1YE/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">krk.sledcom</a></p>

Фото © Instagram / krk.sledcom

Здание цеха Норильской обогатительной фабрики, при обрушении которого погиб человек, имело дефекты, что и могло привести к происшествию. Об этом журналистам сообщили в региональном СУ СКР.

  • Фото © Instagram / krk.sledcom
    Фото © Instagram / krk.sledcom
  • Фото © Instagram / krk.sledcom
    Фото © Instagram / krk.sledcom
  • Фото © Instagram / krk.sledcom
    Фото © Instagram / krk.sledcom

Фото © Instagram / krk.sledcom

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"По предварительной версии следствия, ранее при обследовании здания галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания, и было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ", — говорится в сообщении.

Пять пострадавших находятся в тяжёлом состоянии после обрушения в Норильске

Пять пострадавших находятся в тяжёлом состоянии после обрушения в Норильске

Напомним, что в результате обрушения здания цеха Норильской обогатительной фабрики погиб один человек, ещё пять пострадали. Сейчас они находятся в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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