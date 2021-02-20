Следствие назвало возможную причину обрушения здания в Норильске, при котором погиб человек
Пять пострадавших сейчас находятся в тяжёлом состоянии.
Фото © Instagram / krk.sledcom
Здание цеха Норильской обогатительной фабрики, при обрушении которого погиб человек, имело дефекты, что и могло привести к происшествию. Об этом журналистам сообщили в региональном СУ СКР.
"По предварительной версии следствия, ранее при обследовании здания галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания, и было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ", — говорится в сообщении.
Напомним, что в результате обрушения здания цеха Норильской обогатительной фабрики погиб один человек, ещё пять пострадали. Сейчас они находятся в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело.
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