Следствие назвало возможную причину обрушения здания в Норильске, при котором погиб человек

Здание цеха Норильской обогатительной фабрики, при обрушении которого погиб человек, имело дефекты, что и могло привести к происшествию. Об этом журналистам сообщили в региональном СУ СКР.







"По предварительной версии следствия, ранее при обследовании здания галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания, и было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ", — говорится в сообщении.

Напомним, что в результате обрушения здания цеха Норильской обогатительной фабрики погиб один человек, ещё пять пострадали. Сейчас они находятся в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

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