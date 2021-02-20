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Пять пострадавших находятся в тяжёлом состоянии после обрушения в Норильске

На месте аварии работает пять бригад скорой помощи.

20 февраля 2021, 03:44
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Пять пострадавших при обрушении в цехе Норильской обогатительной фабрики находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве Красноярского края.

Их доставили в Норильскую межрайонную больницу № 1, где развернули шесть операционных.

"Привлечено шесть бригад специалистов-травматологов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов. Медицинская помощь оказывается в полном объёме", — приводит РИА "Новости" слова представителя ведомства.

Помощь пострадавшим при обрушении в Норильске. Видео © VK / ГУ МЧС по Красноярскому краю

Непосредственно на месте аварии работают пять бригад скорой помощи, которые помогают пострадавшим. Добавим, что в МЧС ранее опубликовали видео, на котором показана помощь раненым в ЧП.

Четыре человека пострадали при обрушении в цехе Норильской обогатительной фабрики — видео

Четыре человека пострадали при обрушении в цехе Норильской обогатительной фабрики — видео

Ранее Лайф сообщал, что в результате происшествия один человек умер в больнице. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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