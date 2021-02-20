Пять пострадавших находятся в тяжёлом состоянии после обрушения в Норильске
На месте аварии работает пять бригад скорой помощи.
Фото © LIFE
Пять пострадавших при обрушении в цехе Норильской обогатительной фабрики находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве Красноярского края.
Их доставили в Норильскую межрайонную больницу № 1, где развернули шесть операционных.
"Привлечено шесть бригад специалистов-травматологов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов. Медицинская помощь оказывается в полном объёме", — приводит РИА "Новости" слова представителя ведомства.
Помощь пострадавшим при обрушении в Норильске. Видео © VK / ГУ МЧС по Красноярскому краю
Непосредственно на месте аварии работают пять бригад скорой помощи, которые помогают пострадавшим. Добавим, что в МЧС ранее опубликовали видео, на котором показана помощь раненым в ЧП.
Ранее Лайф сообщал, что в результате происшествия один человек умер в больнице. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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