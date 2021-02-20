В Киеве 13-летнего подростка подозревают в изнасиловании семилетнего племянника-инвалида
Родители пострадавшего попросили присмотреть за ребёнком, пока их не будет дома.
Фото © Pixabay
В украинской столице 13-летний подросток подозревается в изнасиловании племянника-инвалида. Как сообщает группа dtp.kiev.ua в "Фейсбуке", пострадавшему ребёнку семь лет.
Известно, что родители попросили подростка присмотреть за ребёнком, пока их не будет дома.
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"На время своего отсутствия родители попросили побыть с сыном его 13-летнего дядю (двоюродного брата одного из родителей). После этого ребёнок пожаловался родителям на боли в области половых органов и рта", — говорится в сообщении.
Местные правоохранители подтвердили информацию о данном инциденте, однако детали раскрывать не стали. Подчёркивается, что с подростком работает полиция.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге неизвестный напал на девушку и изнасиловал прямо в подъезде.
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