В Киеве 13-летнего подростка подозревают в изнасиловании семилетнего племянника-инвалида

В украинской столице 13-летний подросток подозревается в изнасиловании племянника-инвалида. Как сообщает группа dtp.kiev.ua в "Фейсбуке", пострадавшему ребёнку семь лет.

Известно, что родители попросили подростка присмотреть за ребёнком, пока их не будет дома.

"На время своего отсутствия родители попросили побыть с сыном его 13-летнего дядю (двоюродного брата одного из родителей). После этого ребёнок пожаловался родителям на боли в области половых органов и рта", — говорится в сообщении.

Местные правоохранители подтвердили информацию о данном инциденте, однако детали раскрывать не стали. Подчёркивается, что с подростком работает полиция.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге неизвестный напал на девушку и изнасиловал прямо в подъезде.

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