Снимавший фильмы о допинге в России немецкий журналист назвал абсурдом допуск россиян на Олимпиаду

Известный немецкий журналист Хайо Зеппельт удивился решению Международного олимпийского комитета допустить Россию до участия в Олимпийских играх 2021 года в Токио.

"Абсурд: МОК продолжает подрыв слабого решения CAS (Спортивный арбитражный суд. — Прим. Лайфа). Российские чиновники и политики смеются над ними", — написал Зеппельт в "Твиттере".

При этом журналист назвал решение МОК посланием с разрешением жульничать по максимуму и без штрафа.

Напомним, 19 февраля стало известно, что сборная России выступит на Олимпиаде под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ОКР), разрешено лишь использование сокращённого варианта — ROC (Russian Olympic Committee). Эмблемой же российской команды станет логотип ОКР с цветами российского триколора на белом фоне.

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