Четыре человека пострадали при обрушении в цехе Норильской обогатительной фабрики — видео

Видео с места происшествия прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Как стало известно Лайфу, четыре человека пострадали при обрушении в цехе Норильской обогатительной фабрики. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

Инцидент случился во время ремонта в цехе. Всего внутри было шесть человек, двое из них выбрались самостоятельно, ещё четверых достали спасатели. Один госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Сейчас пострадавших осматривают медики, все находятся в сознании.















В краевой прокуратуре уточнили, что под завалами находятся ещё два человека. На место происшествия выехал прокурор Норильска Владимир Большунов.

На место происшествия привлекли 71 человека и 13 единиц техники.

Ранее Лайф сообщал о пожаре в хостеле в центре Москвы. Во время инцидента произошло частичное обрушение кровли. Спасателям сперва удалось локализовать возгорание, а вскоре и потушить огонь.

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