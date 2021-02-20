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Стали известны самые популярные подарки мужчинам на 23 Февраля

Не обошлось и без стандартных презентов для представителей сильного пола.

20 февраля 2021, 00:31

Накануне Дня защитника Отечества продажи компьютерных игр выросли в десять раз в сравнении с прошлым годом. При этом, как сообщают "Известия", российские мужчины сами себе дарят на 23 Февраля игровые приставки.

Россиянам рассказали, какие подарки не стоит дарить коллегам 23 Февраля

Россиянам рассказали, какие подарки не стоит дарить коллегам 23 Февраля

Стоит отметить, что средний чек на компьютерные игры вырос в четыре раза и превысил семь тысяч рублей, а с 15 по 18 февраля в пять раз к аналогичному периоду прошлого года выросли продажи консолей для видеоигр.

Кроме того, продажи часов, рубашек и трусов увеличились в два раза по сравнению с 2019 годом. Средний чек затрат на часы в этом году составил 7700 рублей, что на 15 процентов выше, чем в прошлом. Рубашки покупают в среднем за 3080 рублей, трусы — за 820. Также в два с половиной раза выросли продажи мужской парфюмерии (средний чек — 1012 рублей). В качестве презента также приобретаются смартфоны, смарт-часы и портативные колонки.

Звёздный парфюмер рассказала, как не ошибиться с выбором аромата в подарок на 23 Февраля

Звёздный парфюмер рассказала, как не ошибиться с выбором аромата в подарок на 23 Февраля

Увеличились перед 23 Февраля и продажи носков, средний чек на этот товар почти достиг 500 рублей. Некоторых покупателей привлекают антибактериальные и ароматизированные модели. Вырос спрос и на различные инструменты для мужчин, а также на ремни, галстуки и кошельки. Если говорить об оригинальных презентах, то следует выделить "брутальные" подарочные сладости: хитом продаж стал фигурный шоколад в форме воблы и набора "гаечных ключей".

Добавим, что в несколько раз увеличились продажи наборов для ухода за усами и бородой. Традиционно к празднику повышается спрос на спортивные товары, аксессуары и абонементы в фитнес-клубы.

Согласно опросу, проведённому сервисом Hh.ru, подарки любимому человеку в этом году планирует сделать почти четверть россиянок. 28% собираются порадовать отца, 20% — сына, 13% — брата, 20% — других родственников сильного пола. Заметим, что около 10 процентов граждан не отмечают этот праздник, а 20 процентов признались, что в их окружении нет мужчин, которых можно поздравить с 23 Февраля. При этом около четверти респондентов заявили, что потратят на подарок до тысячи рублей, 22% — одну-две тысячи, 18% — две-пять тысяч. Лишь два процента опрошенных готовы раскошелиться на 10 тысяч и более.

Ранее сообщалось, что российские мужчины перечислили лучшие подарки на 23 Февраля.

Работодатели рассказали, что готовят сотрудникам на 23 Февраля и 8 Марта

Работодатели рассказали, что готовят сотрудникам на 23 Февраля и 8 Марта

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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