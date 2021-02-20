Стали известны самые популярные подарки мужчинам на 23 Февраля

Накануне Дня защитника Отечества продажи компьютерных игр выросли в десять раз в сравнении с прошлым годом. При этом, как сообщают "Известия", российские мужчины сами себе дарят на 23 Февраля игровые приставки.

Стоит отметить, что средний чек на компьютерные игры вырос в четыре раза и превысил семь тысяч рублей, а с 15 по 18 февраля в пять раз к аналогичному периоду прошлого года выросли продажи консолей для видеоигр.

Кроме того, продажи часов, рубашек и трусов увеличились в два раза по сравнению с 2019 годом. Средний чек затрат на часы в этом году составил 7700 рублей, что на 15 процентов выше, чем в прошлом. Рубашки покупают в среднем за 3080 рублей, трусы — за 820. Также в два с половиной раза выросли продажи мужской парфюмерии (средний чек — 1012 рублей). В качестве презента также приобретаются смартфоны, смарт-часы и портативные колонки.

Увеличились перед 23 Февраля и продажи носков, средний чек на этот товар почти достиг 500 рублей. Некоторых покупателей привлекают антибактериальные и ароматизированные модели. Вырос спрос и на различные инструменты для мужчин, а также на ремни, галстуки и кошельки. Если говорить об оригинальных презентах, то следует выделить "брутальные" подарочные сладости: хитом продаж стал фигурный шоколад в форме воблы и набора "гаечных ключей".

Добавим, что в несколько раз увеличились продажи наборов для ухода за усами и бородой. Традиционно к празднику повышается спрос на спортивные товары, аксессуары и абонементы в фитнес-клубы.

Согласно опросу, проведённому сервисом Hh.ru, подарки любимому человеку в этом году планирует сделать почти четверть россиянок. 28% собираются порадовать отца, 20% — сына, 13% — брата, 20% — других родственников сильного пола. Заметим, что около 10 процентов граждан не отмечают этот праздник, а 20 процентов признались, что в их окружении нет мужчин, которых можно поздравить с 23 Февраля. При этом около четверти респондентов заявили, что потратят на подарок до тысячи рублей, 22% — одну-две тысячи, 18% — две-пять тысяч. Лишь два процента опрошенных готовы раскошелиться на 10 тысяч и более.

Ранее сообщалось, что российские мужчины перечислили лучшие подарки на 23 Февраля.

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