"Тревожные знаки повсюду": генсек ООН назвал последние шесть лет самыми жаркими в истории

Последние шесть лет стали самыми жаркими на Земле за всю историю, а стихийные бедствия на планете становятся всё сильнее и сильнее. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе мероприятия по случаю возвращения США в Парижское соглашение по климату.

"Тревожные знаки повсюду. Последние шесть лет с 2015 года были самыми жаркими за всю историю наблюдений. Уровень диоксида углерода достиг рекордных значений. Пожары, наводнения и другие стихийные бедствия становятся сильнее по всему миру. Если мы ничего не изменим, то столкнёмся с катастрофическим повышением уровня температуры на три градуса", — подчеркнул Гутерриш.

Он в очередной раз поприветствовал возвращение США в Парижское соглашение по климату и выразил надежду, что Штаты сумеют добиться нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году. В свою очередь, представитель Вашингтона Джон Керри подтвердил это намерение и подчеркнул, что участие в этом должны принять все.

"Мы возвращаемся в Парижское соглашение смиренными, но амбициозными. Смиренными из-за того, что мы потеряли четыре года, когда США не были его частью, а также потому, что знаем, что ни одна страна не сможет справиться с этим вызовом самостоятельно", — добавил Керри.

Ранее Лайф сообщал, что США официально вернулись в Парижское соглашение по климату. Официальный Вашингтон намерен и впредь реагировать на реальные угрозы, исходящие от его изменения и прислушиваться к учёным.

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