Пентагон пообещал помочь Украине в борьбе с "российской агрессией"

Глава Пентагона Ллойд Остин провёл телефонный разговор с министром обороны Украины Андреем Тараном, в ходе которого заявил, что США будут всячески помогать Незалежной в борьбе с "российской агрессией". Об этом говорится в сообщении американского ведомства.

"Министр Остин подчеркнул, что США продолжают твёрдо поддерживать суверенитет Украины и её территориальную целостность. Он вновь подтвердил приверженность США тому, чтобы наращивать возможности сил Украины более эффективно защищаться от российской агрессии", — сообщается в опубликованном релизе.

Остин также заявил, что Киев должен продолжать проведение оборонных реформ. В свою очередь Таран поблагодарил американского коллегу за поддержку и подчеркнул приверженность изменению оборонного сектора страны в соответствии со стандартами НАТО.

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