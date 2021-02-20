Пентагон пообещал помочь Украине в борьбе с "российской агрессией"
В Вашингтоне также указали на необходимость проведения Киевом определённых реформ.
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Глава Пентагона Ллойд Остин провёл телефонный разговор с министром обороны Украины Андреем Тараном, в ходе которого заявил, что США будут всячески помогать Незалежной в борьбе с "российской агрессией". Об этом говорится в сообщении американского ведомства.
"Министр Остин подчеркнул, что США продолжают твёрдо поддерживать суверенитет Украины и её территориальную целостность. Он вновь подтвердил приверженность США тому, чтобы наращивать возможности сил Украины более эффективно защищаться от российской агрессии", — сообщается в опубликованном релизе.
Остин также заявил, что Киев должен продолжать проведение оборонных реформ. В свою очередь Таран поблагодарил американского коллегу за поддержку и подчеркнул приверженность изменению оборонного сектора страны в соответствии со стандартами НАТО.
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