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При обрушении в цехе Норильской обогатительной фабрики погиб один человек

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

20 февраля 2021, 01:32
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Спасатели обнаружили тело погибшего после обрушения в цехе Норильской обогатительной фабрики. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Четыре человека пострадали при обрушении в цехе Норильской обогатительной фабрики — видео

Четыре человека пострадали при обрушении в цехе Норильской обогатительной фабрики — видео

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Сейчас спасатели продолжают поиски второго человека, который может находиться под завалами.

Ранее Лайф сообщал, что инцидент произошёл во время ремонта в цехе. Внутри в этот момент находилось шесть человек, двое из которых смогли выбраться самостоятельно.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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