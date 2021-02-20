Под Волгоградом 11-летний школьник отказывается идти домой из-за избиений за плохие оценки

В городе Волжском Волгоградской области 11-летний школьник отказался возвращаться домой после уроков, так как родители бьют его за плохие оценки. Полицейские нашли его у друга, который пустил парня переночевать, сообщает издание V1.ru.

Сообщения о пропаже подростка появились в соцсетях вечером 19 февраля. Полиция уточнила, что мальчик вышел из школы в 16 часов, с тех пор его местонахождения было неизвестно. Для поисков были организованы волонтёры и полный состав отдела уголовного розыска Управления МВД России по Волжскому.

Обнаружить его смогли благодаря комментарию девочки в соцсетях. Она рассказала, что школьник подошёл к их компании и спросил, не знают ли они, где можно переночевать, так как дома его бьют, когда он получает тройки. Также он поведал, что его усыновили и родители ему не родные. Тогда ему предложил остаться друг девочки.

В УМВД по Волжскому обнаружили мальчика и отвезли его домой. Его слова об избиениях "оказались фантазией". Как он сам рассказал правоохранителям, дома его никто не бьёт и не обижает. И живёт он не с родителями, а с бабушкой. С подростком уже поговорили инспекторы по делам несовершеннолетних и не обнаружили у него никаких психологических травм.

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