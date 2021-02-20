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Кравчук оправдал "реальной войной" введение санкций против Медведчука

У страны, которая воюет, не может быть поблажек, утверждает он.

20 февраля 2021, 00:57

Фото © ТАСС / Иван Николаев

Первый президент Украины и глава делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук поддержал санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, а также других физических и юридических лиц.

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"У страны, которая воюет, не может быть поблажек, не может быть участия кого-то, кто идёт вразрез с борьбой народа за независимость, вредит этой борьбе. Я поддерживал и поддерживаю реальные, конкретные действия не только СНБО, но и Верховной рады, президента Украины", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Кравчука, в Незалежной идёт "реальная война", поэтому украинские власти должны отвечать на всё зеркально.

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"На силу отвечаем силой. На выстрелы отвечаем выстрелами", добавил первый президент Украины.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В партии политика назвали санкции против него спланированным актом политических репрессий. В целом ограничительные меры введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе россияне.

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Ранее три украинских телеканала прекратили вещание из-за санкций Зеленского. При этом их программы по-прежнему доступны для просмотра на "Ютубе". Сам президент Украины объяснил своё решение "борьбой с пропагандой". А 16 февраля в стране начался сбор подписей за импичмент главе государства.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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