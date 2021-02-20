Кравчук оправдал "реальной войной" введение санкций против Медведчука

Первый президент Украины и глава делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук поддержал санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, а также других физических и юридических лиц.

"У страны, которая воюет, не может быть поблажек, не может быть участия кого-то, кто идёт вразрез с борьбой народа за независимость, вредит этой борьбе. Я поддерживал и поддерживаю реальные, конкретные действия не только СНБО, но и Верховной рады, президента Украины", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".