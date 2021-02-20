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Категорий: 18

Рогозин мемом ответил на высадку Perseverance на Марс и показал "первое", что там увидели американцы

Ранее были опубликованы первые цветные снимки с Красной планеты.

20 февраля 2021, 00:55

Фото © NASA

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин при помощи мема прокомментировал высадку аппарата Perseverance на поверхность Марса.

NASA показало первые фото Марса с аппарата Perseverance

NASA показало первые фото Марса с аппарата Perseverance

"Первое, что увидели американцы на Марсе", — подписал Рогозин пост в "Твиттере", к которому была прикреплена фотография с его лицом, наложенным на фон Красной планеты.

В комментариях ряд пользователей по достоинству оценил такую шутку.

Марс оказался не красным: аппарат Perseverance прислал первые цветные фото планеты

Марс оказался не красным: аппарат Perseverance прислал первые цветные фото планеты

Напомним, 18 февраля аппарат Perseverance совершил посадку на поверхность Марса. В "Роскосмосе" уже поздравили американских коллег.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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