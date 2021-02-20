Рогозин мемом ответил на высадку Perseverance на Марс и показал "первое", что там увидели американцы
Ранее были опубликованы первые цветные снимки с Красной планеты.
Фото © NASA
Первое, что увидели американцы на Марсе pic.twitter.com/rsCgSh4hB7— РОГОЗИН (@Rogozin) February 19, 2021
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин при помощи мема прокомментировал высадку аппарата Perseverance на поверхность Марса.
"Первое, что увидели американцы на Марсе", — подписал Рогозин пост в "Твиттере", к которому была прикреплена фотография с его лицом, наложенным на фон Красной планеты.
В комментариях ряд пользователей по достоинству оценил такую шутку.
Напомним, 18 февраля аппарат Perseverance совершил посадку на поверхность Марса. В "Роскосмосе" уже поздравили американских коллег.
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