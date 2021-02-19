Депутат Рады пригрозил Зеленскому тюрьмой из-за санкций против Медведчука

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что президента Украины могут привлечь к уголовной ответственности из-за введения санкций против граждан своей страны. Парламентарий уточнил, что это может произойти, когда глава государства потеряет неприкосновенность.

"Я могу предположить, что когда изменятся времена и президент потеряет свою неприкосновенность, то наступит время, когда президент Зеленский за принятие решений о наложении санкций будет привлечён к уголовной ответственности. Так как это всё похоже на превышение полномочий", — уточнил Кузьмин в совместном эфире телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина".

При этом нардеп добавил, что все лица, входящие в санкционный список, могут обратиться в суд, потребовать опровержения и защиты, а суд вынесет решение в их пользу.

"И этому Данилову, и президенту Зеленскому придётся извиниться. Опровергнуть информацию и отменить собственное решение", — подчеркнул Кузьмин.

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