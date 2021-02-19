"Обещает сломать шею". Убитый в игре стример сорвал злость на сыне, заявив, что ненавидит его — видео

Стример сорвал злость за поражение в игре на сыне, пообещав сломать ему шею. Видео © Twitter / Frizzable

Стример под ником KillaMfCam во время прямой трансляции игры пообещал сломать шею своему трёхлетнему сыну, заявив, что ненавидит его, после чего администрация платформы Twitch ограничила доступ к его аккаунту. Об этом сообщает портал Dexerto.

Всё произошло, когда 26-летнего мужчину убили в игре. Соперник решил зайти на его стрим и услышал фрагмент разговора с ребёнком.

"Я убил этого парня и решил зайти к нему на стрим, где услышал, как он обещает сломать шею своему ребёнку, если тот не выйдет из комнаты", — заметил пользователь под ником Frizzable.

В опубликованном видео слышно, что мужчина кричит на сына, говорит, что ненавидит его. Всё это происходит за кадром, однако малыш на фоне сильно плачет.

Администрация стриминговой платформы Twitch заблокировала KillaMfCam. На какой срок наложено ограничение, неизвестно.

Позднее виновник ситуации в своём посте в "Твиттере" отметил, что ролик с оскорблениями в адрес сына был смонтирован, а сам он в этот момент обращался не к ребёнку, а говорил о собаке. Сейчас его аккаунт в соцсети удалён.

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