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Биткоин вновь обновил исторический максимум, пробив отметку 56 тысяч долларов

За минувшие сутки цена криптовалюты установила три рекорда.

19 февраля 2021, 21:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Стоимость биткоина продолжает расти и вновь обновила исторический максимум, преодолев отметку 56 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk.

Криптовалюта по ходу торгов прибавила 8,86% и на пике достигал 56 175 тысяч долларов.

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Напомним, за минувший день стоимость биткоина трижды обновила рекорд, сначала превысив 53 тысячи долларов, прибавив 1,59%, затем — 54 тысячи, а потом — 55 тысяч долларов.

А ранее Лайф сообщал, что предприниматель Илон Маск задумался о создании своей криптовалюты — Марскоин.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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