В Архангельской области осудили тренера, который вводил подросткам допинг

Тренера физкультурно-оздоровительного комплекса в Северодвинске осудили за склонение подростков к употреблению допинга. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Архангельского областного суда.

Стоит отметить, что наставнику юных спортсменов удалось убедить их, что для улучшения результатов они должны употреблять запрещённые препараты. Тренер сам неоднократно делал детям уколы, тщательно прятал допинг, а использованные шприцы, флаконы и ампулы забирал с собой. За это 50-летний мужчина был признан виновным, однако был освобождён от наказания из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Уголовное дело против тренера было возбуждено в 2019 году. Тогда же стало известно о его задержании. Добавим, что мужчина готовил трёх атлетов для выступлений на соревнованиях и вводил спортсменам тестостерон еженедельно в период с октября 2017 года по январь 2018-го.

Ранее сообщалось, что вратарь футбольного клуба "Аякс" Андре Онана был дисквалифицирован на год за применение допинга.

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