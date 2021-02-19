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В Архангельской области осудили тренера, который вводил подросткам допинг

При этом он был освобождён от наказания из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.

19 февраля 2021, 21:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Тренера физкультурно-оздоровительного комплекса в Северодвинске осудили за склонение подростков к употреблению допинга. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Архангельского областного суда.

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Стоит отметить, что наставнику юных спортсменов удалось убедить их, что для улучшения результатов они должны употреблять запрещённые препараты. Тренер сам неоднократно делал детям уколы, тщательно прятал допинг, а использованные шприцы, флаконы и ампулы забирал с собой. За это 50-летний мужчина был признан виновным, однако был освобождён от наказания из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Уголовное дело против тренера было возбуждено в 2019 году. Тогда же стало известно о его задержании. Добавим, что мужчина готовил трёх атлетов для выступлений на соревнованиях и вводил спортсменам тестостерон еженедельно в период с октября 2017 года по январь 2018-го.

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Ранее сообщалось, что вратарь футбольного клуба "Аякс" Андре Онана был дисквалифицирован на год за применение допинга.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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