В Ростове кот устроил погром в алкогольном магазине, разбив бутылки с вином на 50 тысяч рублей — видео

Кот проломил подвесной потолок в одном из алкомаркетов Ростова. Видео © LIFE

В одном из алкогольных магазинов Ростова коты устроили переполох под подвесным потолком, один из них проломил его и разбил несколько бутылок вина. Как животные оказались внутри потолка, неизвестно.

Директор магазина Филипп рассказал Лайфу, что два хвостатых весь день устраивали "вакханалию", а под вечер их конфликт привёл к обрушению.

"Один кот проломил подвесной потолок, упал на пивное оборудование, естественно, испугался он, испугались все", — рассказал мужчина.

Один из сотрудников пнул питомца в сторону полки с алкоголем, когда тот упал с потолка, и животное разбило несколько бутылок вина. Директор уточнил, что этим кот нанёс ущерб в размере 50 тысяч рублей, а также напугал девушек-продавцов.

Ранее Лайф рассказывал о "плывущем" по снегу коте из Калужской области, который устроил фурор в "Тиктоке", сделав своего хозяина блогером.

Авторы