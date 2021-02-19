В Ростове кот устроил погром в алкогольном магазине, разбив бутылки с вином на 50 тысяч рублей — видео
Впрочем, пострадал не только потолок и алкоголь, но ещё и продавщицы, которые изрядно перепугались.
Кот проломил подвесной потолок в одном из алкомаркетов Ростова. Видео © LIFE
В одном из алкогольных магазинов Ростова коты устроили переполох под подвесным потолком, один из них проломил его и разбил несколько бутылок вина. Как животные оказались внутри потолка, неизвестно.
Директор магазина Филипп рассказал Лайфу, что два хвостатых весь день устраивали "вакханалию", а под вечер их конфликт привёл к обрушению.
"Один кот проломил подвесной потолок, упал на пивное оборудование, естественно, испугался он, испугались все", — рассказал мужчина.
Один из сотрудников пнул питомца в сторону полки с алкоголем, когда тот упал с потолка, и животное разбило несколько бутылок вина. Директор уточнил, что этим кот нанёс ущерб в размере 50 тысяч рублей, а также напугал девушек-продавцов.
Ранее Лайф рассказывал о "плывущем" по снегу коте из Калужской области, который устроил фурор в "Тиктоке", сделав своего хозяина блогером.
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