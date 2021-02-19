Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Ростове кот устроил погром в алкогольном магазине, разбив бутылки с вином на 50 тысяч рублей — видео

Впрочем, пострадал не только потолок и алкоголь, но ещё и продавщицы, которые изрядно перепугались.

19 февраля 2021, 20:57

Кот проломил подвесной потолок в одном из алкомаркетов Ростова. Видео © LIFE

В одном из алкогольных магазинов Ростова коты устроили переполох под подвесным потолком, один из них проломил его и разбил несколько бутылок вина. Как животные оказались внутри потолка, неизвестно.

Директор магазина Филипп рассказал Лайфу, что два хвостатых весь день устраивали "вакханалию", а под вечер их конфликт привёл к обрушению.

"Один кот проломил подвесной потолок, упал на пивное оборудование, естественно, испугался он, испугались все", — рассказал мужчина.

Хозяйка пошла на поводу у флешмоба, нарядив своего кота в грабителя, и результат сделал его звездой

Хозяйка пошла на поводу у флешмоба, нарядив своего кота в грабителя, и результат сделал его звездой

Один из сотрудников пнул питомца в сторону полки с алкоголем, когда тот упал с потолка, и животное разбило несколько бутылок вина. Директор уточнил, что этим кот нанёс ущерб в размере 50 тысяч рублей, а также напугал девушек-продавцов.

Ранее Лайф рассказывал о "плывущем" по снегу коте из Калужской области, который устроил фурор в "Тиктоке", сделав своего хозяина блогером.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Красава парень!" Фанаты "Ростова" поддержали юного вратаря, пропустившего 10 голов от "Сочи"

19 июня, 20:15

Кот эпично "проплыл" сквозь снег в Калужской области, выразив все мысли россиян об ударивших морозах

17 февраля, 06:48

В Архангельской области осудили тренера, который колол подросткам допинг

сегодня в 21:08

В США не смогли вовремя начать тушить крупный пожар из-за перемёрзших гидрантов — видео

сегодня в 20:39

Внезапный поворот: почему ЕСПЧ вписался за Навального

сегодня в 20:55

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1