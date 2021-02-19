Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

СМИ: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом после почти семи лет брака

Слухи об их решении расстаться появились в начале текущего года.

19 февраля 2021, 21:12
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CB_Fe6xgYDE/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kimkardashian</a></p>

Фото © Instagram / kimkardashian

Звезда реалити-шоу, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян подала на развод со своим супругом — рэпером Канье Уэстом. Об этом сообщает портал TMZ.

СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись

СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись

По информации источников издания, процедура может пройти настолько мирно, насколько это возможно. Кардашьян попросила о физической и юридической опеке над четырьмя детьми, которые есть у пары. Рэпер согласился с этим.

СМИ: Брак Кардашьян и Уэста трещит по швам из-за участия рэпера в выборах

СМИ: Брак Кардашьян и Уэста трещит по швам из-за участия рэпера в выборах

Также известно, что ни одна из сторон не намерена оспаривать имеющийся брачный контракт. Кроме того, Кардашьян и Уэст достигли значительного прогресса относительно имущественного спора.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились 24 мая 2014 года, а до этого два года встречались. У звёздных супругов четверо детей: дочери Норт и Чикаго, сыновья Сейнт и Саам. Чикаго и Саама родили суррогатные матери.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Полная блогерша передразнила Кендал Дженнер, надев такое же маленькое бикини, и вышло даже лучше

вчера в 13:45

СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись

6 января, 02:55

В Испании четвёртые сутки продолжаются протесты и беспорядки после ареста рэпера — видео

сегодня в 22:28

Депутат Рады пригрозил Зеленскому тюрьмой из-за санкций против Медведчука

сегодня в 22:02

"Обещает сломать шею". Убитый в игре стример сорвал злость на сыне, заявив, что ненавидит его — видео

сегодня в 21:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1