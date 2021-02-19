СМИ: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом после почти семи лет брака

Звезда реалити-шоу, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян подала на развод со своим супругом — рэпером Канье Уэстом. Об этом сообщает портал TMZ.

По информации источников издания, процедура может пройти настолько мирно, насколько это возможно. Кардашьян попросила о физической и юридической опеке над четырьмя детьми, которые есть у пары. Рэпер согласился с этим.

Также известно, что ни одна из сторон не намерена оспаривать имеющийся брачный контракт. Кроме того, Кардашьян и Уэст достигли значительного прогресса относительно имущественного спора.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились 24 мая 2014 года, а до этого два года встречались. У звёздных супругов четверо детей: дочери Норт и Чикаго, сыновья Сейнт и Саам. Чикаго и Саама родили суррогатные матери.

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