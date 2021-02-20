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Категорий: 18

Россиянин погиб, катаясь на привязанной к автомобилю "ватрушке"

Пострадавшему было всего 26 лет.

20 февраля 2021, 04:02
<p>Фото © VK / "<a href="https://vk.com/achinskavto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ачинск, общественное движение</a>"</p>

Фото © VK / "Ачинск, общественное движение"

В городе Ачинске Красноярского края молодой парень решил покататься на тюбинге, привязанном к автомобилю, и погиб. Об этом сообщили в ГИБДД.

Привязанную к легковушке ВАЗ-2112 "ватрушку" в какой-то момент вынесло на встречную полосу на улице Железнодорожной, где она попала под автомобиль Toyota Ractis. От полученных травм 26-летний пострадавший скончался на месте.

  • Фото © VK / "Ачинск, общественное движение"
    Фото © VK / "Ачинск, общественное движение"
  • Фото © VK / "Ачинск, общественное движение"
    Фото © VK / "Ачинск, общественное движение"

Фото © VK / "Ачинск, общественное движение"

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Небезопасная забава. Эксперты рассказали, как не получить травмы на тюбинге

Небезопасная забава. Эксперты рассказали, как не получить травмы на тюбинге

Отмечается, что водители обеих машин были трезвые. Полиция проводит проверку.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве скончался подросток, который на "ватрушке" влетел в дерево на скорости 60 км/ч.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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