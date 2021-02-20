Россиянин погиб, катаясь на привязанной к автомобилю "ватрушке"
Пострадавшему было всего 26 лет.
Фото © VK / "Ачинск, общественное движение"
В городе Ачинске Красноярского края молодой парень решил покататься на тюбинге, привязанном к автомобилю, и погиб. Об этом сообщили в ГИБДД.
Привязанную к легковушке ВАЗ-2112 "ватрушку" в какой-то момент вынесло на встречную полосу на улице Железнодорожной, где она попала под автомобиль Toyota Ractis. От полученных травм 26-летний пострадавший скончался на месте.
Отмечается, что водители обеих машин были трезвые. Полиция проводит проверку.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве скончался подросток, который на "ватрушке" влетел в дерево на скорости 60 км/ч.
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