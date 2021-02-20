СМИ: Американский бизнесмен отправлял наёмников и оружие в Ливию для помощи Хафтару

Глава американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс оказывал поддержку командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалу Халифе Хафтару в виде отправки оружия и наёмников. Об этом говорится в статье газеты The New York Times.

Как утверждают журналисты издания, такие сведения они получили из экспертного доклада ООН, который не был обнародован. С ним якобы ознакомили Совбез всемирной организации. Как следует из документа, Принс "предоставлял вооружение" Хафтару, нарушив оружейное эмбарго.

Стоит отметить, что Принс основал Blackwater в 1997 году. Сам предприниматель является братом Бетси Девос, которая в администрации экс-президента США Дональда Трампа занимала пост министра образования. Принс также входил в число сторонников бывшего главы Белого дома и оказывал ему поддержку.

Из статьи газеты следует, что Принс в 2019 году направил в восточную часть Ливии группу "иностранных наёмников" с боевой техникой. Стоимость данной операции оценивается в 80 миллионов долларов. Наёмники якобы планировали "сформировать отряды, которые могли выслеживать и убивать выбранных ливийских военачальников".

Издание утверждает, что некий приближённый к главе ЧВК Blackwater пытался купить американские вертолёты в Иордании, чтобы переправить их потом в Ливию, однако это ему не удалось. Адвокат Принса заявил, что его клиент не имеет никакого отношения к военным операциям в Ливии. При этом The New York Times отмечает, что указанный приближённый Принса звонил в администрацию президента США в июле 2019 года. По версии газеты, это может означать, что предприниматель пытался воспользоваться помощью Трампа в том, что касается ведения дел в Ливии.

Ранее сообщалось, что действующий президент Штатов Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад и стремлении ослабить НАТО.

Авторы