"Очень скучно": Трамп заявил, что больше не хочет возвращаться в Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что больше не хочет возвращаться в "Твиттер", назвав эту соцсеть скучной.

"Там стало очень скучно. Мы не хотим возвращаться в "Твиттер", — сказал Трамп в интервью Newsmax.

Экс-глава государства также вспомнил, что всё, о чём он писал в этой соцсети, сопровождалось пометками. Он назвал это позорным.

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