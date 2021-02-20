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"Очень скучно": Трамп заявил, что больше не хочет возвращаться в Twitter

Бывший американский лидер назвал позорным решение соцсети помечать каждое его слово.

20 февраля 2021, 04:21

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что больше не хочет возвращаться в "Твиттер", назвав эту соцсеть скучной.

"Там стало очень скучно. Мы не хотим возвращаться в "Твиттер", — сказал Трамп в интервью Newsmax.

Экс-глава государства также вспомнил, что всё, о чём он писал в этой соцсети, сопровождалось пометками. Он назвал это позорным.

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Напомним, в январе после штурма Капитолия аккаунт Дональда Трампа в "Твиттере" заблокировали навсегда из-за опасности новых призывов к насилию. Глава соцсети Джек Дорси отметил, что не празднует и не испытывает чувство гордости от этого.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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