"Очень скучно": Трамп заявил, что больше не хочет возвращаться в Twitter
Бывший американский лидер назвал позорным решение соцсети помечать каждое его слово.
Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что больше не хочет возвращаться в "Твиттер", назвав эту соцсеть скучной.
"Там стало очень скучно. Мы не хотим возвращаться в "Твиттер", — сказал Трамп в интервью Newsmax.
Экс-глава государства также вспомнил, что всё, о чём он писал в этой соцсети, сопровождалось пометками. Он назвал это позорным.
Напомним, в январе после штурма Капитолия аккаунт Дональда Трампа в "Твиттере" заблокировали навсегда из-за опасности новых призывов к насилию. Глава соцсети Джек Дорси отметил, что не празднует и не испытывает чувство гордости от этого.
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