Женщина погибла при пожаре в деревянном доме в Иркутске — видео

Женщина погибла при пожаре в деревянном доме в Иркутске. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

При пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Бабушкина в Иркутске погибла женщина. По информации Лайфа, площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Другие жильцы сумели самостоятельно эвакуироваться и покинуть помещение. Они не пострадали. По информации регионального главка МЧС, пожар был ликвидирован почти через два часа после прибытия на место спасателей.

Стоит отметить, что дом 3а по улице Бабушкина внесён в реестр Службы охраны объектов культурного наследия региона.

Ранее Лайф сообщал, что при пожаре в частном доме в Рязанской области погибло три человека.

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