Навального доставили в суд, где пройдут два заседания с его участием. Видео © LIFE

Блогера Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд Москвы, где сегодня пройдут сразу два заседания с его участием.

На кадрах видно, как автозак подъехал в сопровождении двух автомобилей полиции. После небольшой остановки машины скрылись за забором суда. Отметим, что обстановка вокруг спокойная.

На сегодня запланировано сразу два заседания с участием блогера. В 10 часов суд рассмотрит его жалобу на замену условного срока на реальный, а в 14:00 продолжатся слушания по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

6 февраля состоялось первое заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, на котором Навальный отказался признавать свою вину. Второе заседание прошло через 10 дней. В ходе него прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей за клевету.

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