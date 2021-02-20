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Категорий: 18

Навального доставили в суд, где пройдут два заседания с его участием — видео

Одно из них запланировано на 10 часов утра, другое на 14:00.

20 февраля 2021, 04:43

Навального доставили в суд, где пройдут два заседания с его участием. Видео © LIFE

Блогера Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд Москвы, где сегодня пройдут сразу два заседания с его участием.

Навальный пожаловался, что его поставили на учёт как склонного к побегу

Навальный пожаловался, что его поставили на учёт как склонного к побегу

На кадрах видно, как автозак подъехал в сопровождении двух автомобилей полиции. После небольшой остановки машины скрылись за забором суда. Отметим, что обстановка вокруг спокойная.

Навальный 20 февраля поучаствует сразу в двух судебных заседаниях

Навальный 20 февраля поучаствует сразу в двух судебных заседаниях

На сегодня запланировано сразу два заседания с участием блогера. В 10 часов суд рассмотрит его жалобу на замену условного срока на реальный, а в 14:00 продолжатся слушания по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали приговор. Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения блогера. Минюст же назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России.

6 февраля состоялось первое заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, на котором Навальный отказался признавать свою вину. Второе заседание прошло через 10 дней. В ходе него прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей за клевету.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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