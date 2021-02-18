Навальный пожаловался, что его поставили на учёт как склонного к побегу

Алексей Навальный сообщил, что его в СИЗО "Матросская Тишина" поставили на профилактический учёт как склонного к побегу. Запись об этом появилась в Instagram-аккаунте блогера.

"У нас заседание профилактической комиссии. Решено поставить вас на профилактический учёт как склонного к побегу", — передал Навальный слова участника комиссии.

Он подписал бумагу об ознакомлении с таким решением. Напомним, сейчас Навальный находится в СИЗО "Матросская Тишина".

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