Навальный пожаловался, что его поставили на учёт как склонного к побегу
Блогер подписал документы, что ознакомлен с таким решением.
Фото © Instagram/navalny
Алексей Навальный сообщил, что его в СИЗО "Матросская Тишина" поставили на профилактический учёт как склонного к побегу. Запись об этом появилась в Instagram-аккаунте блогера.
"У нас заседание профилактической комиссии. Решено поставить вас на профилактический учёт как склонного к побегу", — передал Навальный слова участника комиссии.
Он подписал бумагу об ознакомлении с таким решением. Напомним, сейчас Навальный находится в СИЗО "Матросская Тишина".
Ранее, 2 февраля, суд по делу "Ив Роше" изменил для Алексея Навального условный срок на реальный. Он получил три с половиной года колонии общего режима, однако адвокаты обжаловали приговор. Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения блогера. Минюст же назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России.
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