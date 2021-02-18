Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Навальный пожаловался, что его поставили на учёт как склонного к побегу

Блогер подписал документы, что ознакомлен с таким решением.

18 февраля 2021, 18:46
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/navalny/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">navalny</a></p>

Фото © Instagram/navalny

Алексей Навальный сообщил, что его в СИЗО "Матросская Тишина" поставили на профилактический учёт как склонного к побегу. Запись об этом появилась в Instagram-аккаунте блогера.

"У нас заседание профилактической комиссии. Решено поставить вас на профилактический учёт как склонного к побегу", — передал Навальный слова участника комиссии.

Он подписал бумагу об ознакомлении с таким решением. Напомним, сейчас Навальный находится в СИЗО "Матросская Тишина".

Оба дела Навального рассмотрят 20 февраля в Бабушкинском суде

Оба дела Навального рассмотрят 20 февраля в Бабушкинском суде

Ранее, 2 февраля, суд по делу "Ив Роше" изменил для Алексея Навального условный срок на реальный. Он получил три с половиной года колонии общего режима, однако адвокаты обжаловали приговор. Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения блогера. Минюст же назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1