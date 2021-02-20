Сотрудник Администрации Владивостока найден мёртвым в своём кабинете
Сейчас по факту произошедшего проводятся следственные действия.
Фото © Мэрия Владивостока
Исполняющего обязанности начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти Администрации Владивостока Александра Скорлякова обнаружили мёртвым в собственном кабинете. Об этом сообщили в мэрии города.
"Нашли мёртвым в кабинете", — передаёт слова представителя администрации РИА "Новости".
Мужчину обнаружили утром 20 февраля. Причины и обстоятельства гибели на данный момент неизвестны. Проводятся следственные действия.
54-летний Скорляков занимался большим пластом работ и в последнее время активно трудился в области соблюдения порядка, связанного с коронавирусными ограничениями в городе.
Ранее Лайф сообщал, что дипломат из ООН найдена мёртвой в своей квартире в США.
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