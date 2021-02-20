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Сотрудник Администрации Владивостока найден мёртвым в своём кабинете

Сейчас по факту произошедшего проводятся следственные действия.

20 февраля 2021, 05:27
<p>Фото © <a href="http://www.vlc.ru/administration/cityadministration/1275" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мэрия Владивостока</a></p>

Фото © Мэрия Владивостока

Исполняющего обязанности начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти Администрации Владивостока Александра Скорлякова обнаружили мёртвым в собственном кабинете. Об этом сообщили в мэрии города.

"Нашли мёртвым в кабинете", — передаёт слова представителя администрации РИА "Новости".

Мужчину обнаружили утром 20 февраля. Причины и обстоятельства гибели на данный момент неизвестны. Проводятся следственные действия.

Брат главы Северной Осетии найден мёртвым

Брат главы Северной Осетии найден мёртвым

54-летний Скорляков занимался большим пластом работ и в последнее время активно трудился в области соблюдения порядка, связанного с коронавирусными ограничениями в городе.

Ранее Лайф сообщал, что дипломат из ООН найдена мёртвой в своей квартире в США.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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