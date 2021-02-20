В гостинице в Сочи вспыхнул пожар

В гостинице "Ювента" в Сочи произошёл пожар. Об этом Лайфу сообщил источник.

Сигнал о возгорании поступил в 7:16. Изначально пожар начался на седьмом этаже, также частично горит кровля. Площадь, на которой бушует огонь, составляет 150–200 квадратных метров.

Спасатели проводят эвакуацию постояльцев. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее Лайф рассказывал, что женщина погибла при пожаре в деревянном доме в Иркутске.

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