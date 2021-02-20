В гостинице в Сочи вспыхнул пожар
Спасатели эвакуируют постояльцев.
В гостинице "Ювента" в Сочи произошёл пожар. Об этом Лайфу сообщил источник.
Сигнал о возгорании поступил в 7:16. Изначально пожар начался на седьмом этаже, также частично горит кровля. Площадь, на которой бушует огонь, составляет 150–200 квадратных метров.
Спасатели проводят эвакуацию постояльцев. Информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее Лайф рассказывал, что женщина погибла при пожаре в деревянном доме в Иркутске.
Выбор редакции
В Кремле рассказали, где пройдут переговоры Путина и Лукашенко
Движение по Крымскому мосту открыто для всех видов транспорта
В центре Томска загорелось здание Театра юного зрителя — видео
Большинство российских мужчин довольны своей жизнью, но видят пути для её улучшения
Медсестра устала от маленькой зарплаты в больнице и спустя 10 лет стала моделью, но для взрослых
Комментариев: 0