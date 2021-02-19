Проценко заявил, что по кашлю можно определить, болеет ли человек коронавирусом

Специалисты проводят исследования по определению заражённых коронавирусом по кашлю, в них участвует и ковидная больница в Коммунарке. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал главврач медучреждения Денис Проценко.

По словам медика, ранее он уже слышал по голосу и кашлю, заболевает ли человек, поскольку кашель при ковиде имеет характерное звучание.

"Когда в апреле я общался с кем-то из журналистов и был вопрос, заболевают ли ваши коллеги, я сказал да. Причём то, что они заболевают, я слышу по разговору по телефону, потому что кашель имеет такой характерный оттенок. Тогда меня троллили, что по телефону диагноз можно установить, но дальше пошла мысль исследователей", — подчеркнул Проценко.

Главврач больницы в Коммунарке заметил, что в данный момент есть несколько стартапов, которые занимаются разработкой этой идеи.

"В одном из таких проектов участвует и наша больница, потому что, как вы понимаете, у нас достаточно большая база данных кашля наших пациентов, которых мы записываем. Но мы немножко пошли дальше, мы собрали и собираем эту базу данных, которую можем проанализировать не только по кашлю на определённые сутки заболевания, но и сопоставить характер кашля с лабораторными исследованиями, с изменениями на КТ и поискать корреляцию. Это то, чем мы сейчас занимаемся", — заключил Денис Проценко.

Ранее он объяснил, нужно ли сдавать тест на антитела перед прививкой от коронавируса.

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