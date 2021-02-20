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На Кубани задержали главу Ейского района и его заместителей

Причины и обстоятельства не разглашаются.

20 февраля 2021, 06:45
<p>Виктор Ляхов. Фото © Сайт администрации Ейского района</p>

Виктор Ляхов. Фото © Сайт администрации Ейского района

Глава Ейского района Краснодарского края Виктор Ляхов, а также два его заместителя задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает "Коммерсант-Краснодар" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, причины и обстоятельства задержания не разглашаются в интересах следствия. Также собеседник газеты сообщил, что в администрации Ейского района проводятся обыски, а руководителя муниципалитета и его замов доставят на допрос в Краснодар. В пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю ситуацию не комментируют, а в региональном Следственном управлении СКР заявили, что не имеют отношения к задержаниям.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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