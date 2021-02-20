На Кубани задержали главу Ейского района и его заместителей
Причины и обстоятельства не разглашаются.
Виктор Ляхов. Фото © Сайт администрации Ейского района
Глава Ейского района Краснодарского края Виктор Ляхов, а также два его заместителя задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает "Коммерсант-Краснодар" со ссылкой на свои источники.
По данным издания, причины и обстоятельства задержания не разглашаются в интересах следствия. Также собеседник газеты сообщил, что в администрации Ейского района проводятся обыски, а руководителя муниципалитета и его замов доставят на допрос в Краснодар. В пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю ситуацию не комментируют, а в региональном Следственном управлении СКР заявили, что не имеют отношения к задержаниям.
Ранее депутата Народного собрания Дагестана задержали по делу об убийстве. У него и сопровождавших его людей изъяли несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. Предполагаемые злоумышленники будут этапированы в Москву для проведения следственных действий.
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