В УФСИН опровергли информацию о смерти бывшего главы Удмуртии Соловьёва

В УФСИН России по Удмуртии опровергли информацию о смерти осуждённого за взяточничество бывшего главы республики Александра Соловьёва. Об этом сообщается на сайте службы.

Напомним, Александр Соловьёв был обвинён в получении взяток от строительных компаний, которые возводили мосты через реки Каму и Буй. По версии следствия, экс-глава Удмуртии получил незаконное вознаграждение за обещание обеспечить внеочередную оплату работ из бюджета, а также выделение лицензий для изучения недр и добычи песка. В октябре 2020 года суд приговорил его к 10 годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 275 миллионов рублей.