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В УФСИН опровергли информацию о смерти бывшего главы Удмуртии Соловьёва

Заключённый проходит лечение, состояние его здоровья стабильное.

20 февраля 2021, 06:43

Александр Соловьёв. Фото © ТАСС / Амир Закиров

В УФСИН России по Удмуртии опровергли информацию о смерти осуждённого за взяточничество бывшего главы республики Александра Соловьёва. Об этом сообщается на сайте службы.

"В настоящее время А.В. Соловьёв по профилю заболевания проходит специализированное лечение в ведущем ЛПУ Минздрава Удмуртии. Состояние здоровья стабильное", — говорится в сообщении.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Соловьёв скончался в больнице.

Генпрокуратура предъявила иск к осуждённому за взятки экс-главе Удмуртии Соловьёву

Генпрокуратура предъявила иск к осуждённому за взятки экс-главе Удмуртии Соловьёву

Напомним, Александр Соловьёв был обвинён в получении взяток от строительных компаний, которые возводили мосты через реки Каму и Буй. По версии следствия, экс-глава Удмуртии получил незаконное вознаграждение за обещание обеспечить внеочередную оплату работ из бюджета, а также выделение лицензий для изучения недр и добычи песка. В октябре 2020 года суд приговорил его к 10 годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 275 миллионов рублей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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