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Россияне рассказали, что им не хватает праздников и оплачиваемых выходных

Больше всего за увеличение нерабочих дней выступает молодёжь и люди среднего возраста.

20 февраля 2021, 06:18

Фото © Pixabay

Россияне хотели бы, чтобы в стране стало больше праздников и оплачиваемых выходных дней. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом SuperJob. Поводом стала инициатива Общественной палаты об учреждении в РФ Дня здорового образа жизни.

"Более половины россиян (54%) хотели бы, чтобы в России стало больше государственных праздников и оплачиваемых выходных дней. Против увеличения количества выходных 29% респондентов: "Здоровый образ жизни должен быть нормой, а не праздником!" — говорится в материалах исследования.

В Госдуме прокомментировали инициативу о новом празднике в России

В Госдуме прокомментировали инициативу о новом празднике в России

Отмечается, что россияне более старшего возраста меньше поддерживают увеличение числа нерабочих дней: 62% среди граждан до 34 лет и 44% среди тех, кому больше 45 лет. Также число сторонников введения дополнительных государственных праздников снижается с ростом уровня доходов опрошенных.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, как президент России Владимир Путин проведёт День защитника Отечества. Кроме того, россиянам напомнили о сокращённом рабочем дне 20 февраля.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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