Большинство российских мужчин довольны своей жизнью, но видят пути для её улучшения

Более 75% мужчин в России удовлетворены своей жизнью, при этом они знают, как её можно улучшить. Об этом свидетельствуют данные исследования компаний "Сбер управление активами" и "Сбербанк страхование жизни", передаёт РИА "Новости".

"Около 76% опрошенных заявили, что они полностью или в основном удовлетворены жизнью", — отмечают эксперты, замечая, что подавляющее большинство видят пути для её улучшения.

Сразу 89% респондентов считают, что этому поспособствует хорошее образование, а 86% — старательная работа или новое место трудоустройства.

Участвовать в общественной жизни и тем самым улучшать свою планирует 86% граждан, а вот 78% раздумывают о личном бизнесе. Две трети же смотрят в сторону инвестирования.

По словам мужчин, нормальная семья имеет доступ к качественной медицине (98%), отличному образованию (96%), здоровому питанию (96%) и обладает возможностью заниматься спортом или любимым делом (95%), а также имеет собственный дом или квартиру (97%).

Возможность приобщаться к культурным ценностям также влияет на качество жизни, считает 94% респондентов. Радоваться современной бытовой технике будет 93%, а хорошей работе, дающей творческий простор, — 91% опрошенных.

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