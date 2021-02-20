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В центре Томска загорелось здание Театра юного зрителя — видео

Площадь пожара, предварительно, составила 1,5 тысячи квадратных метров.

20 февраля 2021, 05:57

В центре Томске загорелось здание Театра юного зрителя. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В центре Томска загорелась крыша здания Театра юного зрителя. Было эвакуировано 25 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

"По предварительной информации, площадь горения — 1,5 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

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Людей начали эвакуировать из здания из-за задымления на чердаке. На месте работают 20 единиц техники и около 70 человек личного состава.

Ранее Лайф рассказывал, что в гостинице в Сочи вспыхнул пожар.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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